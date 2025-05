di Francesca Torricelli

C’è una generazione che non ci sta. Che non si rassegna all’idea che i rapporti umani passino solo attraverso uno schermo e che lo sport sia soltanto una questione di performance. C’è chi, come Sarah D’Astolto e Lorenzo Liti, due ragazzi ternani di 23 anni, ha deciso di fare qualcosa di concreto per invertire la rotta. E l’ha fatto con un’idea semplice quanto potente: correre insieme.

Nasce così, quasi per gioco, il Sunset Run Club, un movimento giovanile informale e senza scopo di lucro che in poche settimane ha iniziato a coinvolgere sempre più ragazzi, e non solo, di Terni. L’obiettivo? Fare attività sportiva, certo, ma soprattutto creare una community, stimolare l’incontro, la condivisione, la riscoperta del territorio. In una parola: riconnettersi alla realtà.

«Vogliamo che le persone si incontrino davvero – racconta Sarah – che si guardino in faccia, si conoscano, facciano qualcosa di buono per sé stesse e gli altri». Gli appuntamenti, tutti gratuiti, consistono in corse collettive di circa 5 chilometri, alla portata anche di chi non ha mai indossato un paio di scarpe da running. Corse aperte a tutti, senza distinzione d’età o preparazione atletica. «Il punto di ritrovo per ora è fisso: porta Sant’Angelo, ore 19, e si parte per un giro in centro, chiacchierando, ridendo, conoscendosi. Alla fine, spesso, ci si ferma per un aperitivo o qualcosa da mangiare insieme, perché l’anima del Run Club è anche questa: lo stare bene insieme, fuori dai ritmi frenetici e dai filtri dei social».

Sarah dice che «le prime uscite hanno già raccolto entusiasmo: c’è chi ha conosciuto nuovi amici, chi ha ritrovato la motivazione a muoversi, chi, come alcuni studenti fuori sede, ha trovato un modo per sentirsi meno solo. E la prossima corsa è già fissata: mercoledì 7 maggio alle 19, ancora una volta con partenza da porta Sant’Angelo».

Ma i progetti non si fermano qui: con l’arrivo della bella stagione, Sarah e Lorenzo stanno già pensando a «giornate all’aperto tra trekking, allenamenti e pranzi immersi nella natura. Valnerina, Cascata delle Marmore, percorsi di montagna: il Sunset Run Club vuole diventare un vero e proprio modo per riscoprire il territorio umbro e viverlo in modo attivo e condiviso».

Chi vuole unirsi può cercarli su Instagram, «da lì si viene inseriti nel gruppo WhatsApp dove si organizzano le uscite e ci si tiene in contatto. Il passaparola funziona, e l’entusiasmo è contagioso». Perché sì, c’è una generazione che ha voglia di correre. Ma non per scappare: per incontrarsi.

