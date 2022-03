Terni: «C’è un incendio a borgo Rivo». Erano decine di incensi profumati accesi

L’intervento – due pattuglie della squadra Volante della questura di Terni ed i vigili del fuoco – è scattato sabato, a metà mattinata, in un’abitazione di via del Rivo 82, a Terni. Qualcuno aveva segnalato del fumo che usciva dall’appartamento e gli operatori hanno subito verificato se vi fosse o meno un incendio. In realtà è bastato poco per scoprire che il fumo sì c’era, ma proveniva da decine di incensi profumati, accesi tutti insieme dalla persona che lì risiede. Quindi nessun rogo né problema, ma ‘solo’ aromi a iosa.

