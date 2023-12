Cena di auguri per l’Ottica Dragoni. Nel ricordo di Ulrico

Mercoledì 6 dicembre, presso il ristorante ‘Il Passante’ dell’Happy Village di Terni, si è svolta la cena aziendale dell’ottica Dragoni. Allo scambio di auguri ha partecipato gran parte dei dipendenti provenienti dai 18 punti vendita dislocati nel centro Italia. La dottoressa Alessandra Dragoni ha voluto sottolineare «l’importanza del lavoro che svolge questa azienda, mettendo a disposizione tecnologie all’avanguardia e competenze sempre improntate all’aggiornamento professionale dei suoi collaboratori», sottolineando l’impegno a «portare avanti questa lunga tradizione familiare». La cena è stata un’occasione imporante anche per ricordare il dottor Ulrico Dragoni, rafforzare il desiderio di crescita e i valori che ha trasmesso all’intera azienda in tutti questi anni. «I successi di questa azienda sono certi – spiega una nota dell’Ottica Dragoni – ed è indubbio che il gruppo continuerà a prosperare portando avanti l’eredità del dottor Dragoni con determinazione e spirito positivo, sotto la guida attenta della dottoressa Alessandra Dragoni. Siamo sicuri che seguiranno molti altri eventi ed occasioni, volti a celebrare non solo i successi professionali, ma anche l’unione del gruppo e la memoria di chi ha contribuito a renderlo tale».

