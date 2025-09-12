di S.F.

Un impegno di spesa complessivo da 40 mila euro suddiviso in tre ‘settori’. Riguarda l’organizzazione degli eventi per il centenario della Ternana Calcio: a dare il via libera è l’esecutivo Bandecchi ed il periodo va – ovviamente – dai primi giorni di ottobre fino al Natale 2025.

La Ternana festeggerà infatti i 100 anni il 2 ottobre e ci saranno una serie di eventi celebrativi. «Costituiranno anche una importante occasione di promozione turistica e culturale del territorio ternano durante il periodo delle celebrazioni», viene specificato. In primis ci sarà «l’addobbo della città con i colori simbolo della squadra, ovvero il rosso ed il verde». Procedura amministrativa in mano al funzionario con elevata qualificazione Fausto Ottaviani.

La fondazione Carit ha deliberato la concessione di un contributo economico di 10 mila euro per gli eventi del centenario. C’è anche altro. Il Comune infatti «intende prenotare un importo massimo di 20 mila euro» grazie all’imposta di soggiorno. Infine 10 mila euro di contributo dall’ente al Centro Coordinamento Ternana Clubs: il CCTC ha infatti comunicato che ha intenzione di svolgere una serie di iniziative per un importo stimato di 39 mila euro e dunque il Comune ha deciso di aiutarlo con un beneficio economico straordinario di 10 mila euro. A firmare è il dirigente allo sport Francesco Saverio Vista per la parte tecnica su proposta dell’assessore Marco Schenardi.