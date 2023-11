Terni, centro e movida: dopo oltre 15 anni novità per ‘Ai Ritti’

di S.F.

Movida e attività commerciali a Terni, altra cessazione/sospensione depositata. L’istanza al Suape è di lunedì e questa volta riguarda il civico 39 della centralissima via Petroni: si tratta del bar/pub ‘Ai Ritti’, da oltre quindici anni posizionata in questo locale. Bene, che succede? Non è una chiusura definitiva ma, come appreso, di un trasferimento collegato al recente stop del ‘NoveDue’ di via Fratini, a non più di dieci metri da via Petroni. Tempo di ripartenza anche per la titolare – insieme al marito – Sandra e i suoi due figli. In arrivo il debutto nella nuova struttura.