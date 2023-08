Terni: ‘C’era il sole ma piovevano le bombe’. Un video per l’80° anniversario del primo bombardamento

‘C’era il sole ma piovevano le bombe’: questo il titolo del lavoro che ha coinvolto l’autore e cantante ternano Eduardo De Dominicis e molte altre figure, tutte di Terni, per ricordare l’80° anniversario dell’11 agosto 1943, quello del primo di oltre centro bombardamenti subiti dalla città durante la seconda guerra mondiale.

IL VIDEO DI ‘C’ERA IL SOLE MA PIOVEVANO LE BOMBE’

«11.08.1943 – 11.08.2023 Affinché mai si perda la memoria di vittime e carnefici della città di Terni – scrive l’autore -. In questo giorno di 80 anni fa, nei cieli che sovrastano Terni, ebbe luogo il primo bombardamento della città umbra, da parte di 12 quadrimotori statunitensi. In terra, l’inferno: furono prese di mira le zone più popolose e popolari della città, circa 1200 case su 2500 totali furono distrutte, gran parte del patrimonio artistico culturale della città fu cancellato dalla faccia della terra, circa un migliaio furono i morti (in una città che al tempo ne contava 44 mila)». CREDITS: Audio prod. by Paco87 – Recorded and mastered by Dedo – Lyrics by Dedo – Beat prod. Paco87 – Video directed by Leonardo Fenici – Color by Maurizio Fenici – Cast: Tommaso Calderigi, Benedetta Calderigi, Lorenzo Marcellini, Gaspare Paiella, Francesca Paiella, Alessandro Fenici – Location: C.S.A. Germinal Cimarelli.