Terni, cerca di entrare in tribunale: fermato

Momenti di tensione in tribunale, a Terni, venerdì mattina per un soggetto che ha tentato di ‘forzare’ le misure di sicurezza predisposte dal palazzo di giustizia in relazione all’emergenza Covid-19. Sul posto, oltre al personale della vigilanza ed ai carabinieri di servizio, sono intervenute pattuglie dell’Arma. Da quanto appreso l’uomo, già noto per aver tentato di altre volte di accedere ad una cancelleria per entrare in possesso di documenti che non sarebbero neppure nella disponibilità del tribunale, ha cercato di entrare nell’edificio e, una volta fermato ai controlli, ha iniziato a discutere animatamente con una delle figure preposte alla vigilanza: situazione poi riportata alla calma con l’intervento delle pattuglie che hanno identificato la persona e verbalizzato l’accaduto.

Condividi questo articolo su