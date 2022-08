Terni, chiede la cartella clinica della madre morta: «Quattro mesi di silenzio»

Chiedere la cartella clinica in seguito alla morte dell’anziana madre e, a quattro mesi di distanza, non avere nulla in mano. La segnalazione arriva da un cittadino di un comune del Ternano.

Tentativi a vuoto

La donna, deceduta nel nosocomio cittadino lo scorso 17 aprile, aveva 78 anni. Pochi giorni dopo è arrivata la richiesta del figlio per avere la cartella clinica: «Niente da fare, silenzio totale. Ho chiesto più volte – le parole dell’uomo – presso il luogo dove si ritirano e mi è stato detto che ancora non era a disposizione. Poi in seguito mi hanno dato il numero di telefono. Capisco che magari c’è mancanza di personale, ma non è ammissibile che accada questo». Il servizio ha uno specifico sportello localizzato presso i poliambulatori del Santa Maria.