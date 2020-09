Terni, borgo Bovio e rifiuti: volontari in azione per la pulizia

Centinaia di bustine di caramelle. Poi cannucce, confezioni di merendine, cicche di sigarette, bottiglie di vetro rotte e anche deiezioni di cane. Non il miglior scenario considerando che l’area verde si trova a pochi passi dall’istituto Oberdan, a borgo Bovio: nuova pulizia nella giornata di sabato da parte dei volontari civici di Mi Rifiuto su invito di un cittadino che vuol migliorare il proprio quartiere, Francesco Perniola.

Il nuovo passaggio

Già di recente alcuni residenti – tra cui Rodica Miron – si erano occupati della zona, ma come accade spesso è stato necessario un nuovo passaggio per la pulizia a poche ore dal rientro degli studenti nelle aule scolastiche- «L’abbandono dei rifiuti è un gesto vile, scellerato e controproducente per l’essere umano, a prescindere, ma quando ad essere deturpato è un parco pubblico dove dovrebbero giocare tranquilli i nostri bambini, allora non si può davvero restare inermi ad assistere all’ennesimo scempio! Scempio, determinato, come sempre, da chi comunque frequenta quel parco senza avere la minima considerazione degli altri ma, evidentemente, neanche di sé stesso», ricorda Mi Rifiuto. Un quadro desolante cui si è posto rimedio anche con l’aiuto di un bimbo di tre anni, Alessio, aiutato dal padre durante l’attività.