Terni, San Valentino: «Nulla è stato fatto per la valorizzazione»

Paolo Cicchini ci tiene a San Valentino e a tutto ciò che gli ruota intorno. In apertura di consiglio comunale, martedì pomeriggio, ci ha tenuto a puntualizzare un aspetto nei confronti della ‘sua’ maggioranza: «È passato – la critica dell’esponente della Lega – un altro anno e nulla è stato fatto per valorizzarlo, potrebbe portare benefici enormi al nostro territorio dal punto di vista economico». E lancia l’idea: «Va data vita ad un concorso letterario internazionale sul tema dell’amore con una casa editrice di livello internazionale. I fondi per portare a compimento una situazione del genere non sono impossibili da trovare, ci sarebbero privati infiniti per il finanziamento».

L’appello

Cicchini si è poi allargato: «Bisogna nel contempo tentare di mettere in rete San Valentino con la cascata delle Marmore, per cortesia, sono due anni e mezzo che lo dico. Sappiamo che importanza hanno dal punto di vista dei matrimoni; inoltre bisogna valorizzare Torreorsina in tal senso. Rinunciare e abbandonare a progetti legati a San Valentino è un qualcosa di veramente dannoso per la comunità: non possiamo far finta che non esistano», ha concluso l’esponente del Carroccio.