Infortunio, nella tarda mattinata di sabato, intorno alle ore 12.30, per un ciclista in quel di Battiferro (Terni) nei pressi del santuario dei Santi. In seguito alla caduta, il ciclista è stato individuato dal personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, attraverso l’Sms locator, e quindi raggiunto da una squadra del Sasu partita da Terni e dagli operatori del 118. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato a valle e, successivamente, in ospedale.

