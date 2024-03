Ciclopattinodromo ‘Perona’ Terni: via libera a sette società per il 2024/2025

di S.F.

Sono le sette le associazioni sportive dilettantistiche – c’è stato un apposito avviso pubblico scaduto da pochi giorni – che usufruiranno del ciclopattinodromo ‘Renato Perona’ di Terni nella stagione sportiva 2024-2025: sarà valido dal 1° aprile al 31 marzo del prossimo anno e la divisione delle ore è per il periodo pomeridiano.

Chi ci sarà

Semaforo verde per la Terni Triathlon, Roller Team Centro Italia, Team Bike Miranda, Team Specialized Terni, Pattinamelia, Euro Sport Club e Ciemme: «L’interruzione temporanea dell’utilizzo degli orari assegnati, se non dovuta a cause dipendenti dalla pubblica amministrazione, non dà luogo alla sospensione dell’applicazione delle vigenti tariffe d’uso», viene specificato. Firma il dirigente Francesco Saverio Vista dopo il lavoro istruttorio del funzionario con elevata qualificazione Fausto Ottaviani.