Il 15 luglio del 2024 l’aggiudicazione efficace dell’appalto integrato alla Tecnostrade srl di Perugia, l’8 agosto successivo la sottoscrizione per un importo complessivo di 3 milioni 817 mila euro oltre Iva. Ora, a distanza di un bel po’ di mesi, si chiude il cerchio sul progetto esecutivo: novità per la realizzazione del lotto 1 (fino a Ponte del Toro) della ciclovia-trekking del fiume Nera tra vocabolo Staino e la cascata delle Marmore.

GENNAIO 2024, L’ACCORDO A TRE E GLI ESPROPRI DA QUASI 400 MILA EURO

L’ACCORDO DI PROGRAMMA: FIRMANO NALDINI, BANDECCHI E MANNI

La consegna del progetto esecutivo in realtà c’era stata già il 20 novembre scorso, dopodiché la revisione del 10 marzo 2025 per i differenti rapporti di verifica preventiva e il verbale positivo redatto il 31 marzo dall’ingegnere Massimiliano Grasselli. Bene, e ora cosa è successo?

AGOSTO 2023, IL COSTO SALE A 6 MILIONI DI EURO

LA PARTE INIZIALE DEL PERCORSO – VIDEO

«Successivamente – si legge nella delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere-Nera – pubblicata giovedì 17 aprile – all’attività di verifica preventiva, il progetto esecutivo, non riportando modifiche sostanziali rispetto al definitivo approvato, ed avendo recepito tutte le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi già espletata, è stato trasmesso agli stessi per la presa d’atto, salvo situazioni in cui è stato già richiesto di esprimersi nuovamente su tale fase».

ESTATE 2024, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA TECNOSTRADE

Di mezzo c’è lo stralcio funzionale del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del costone roccioso per un tratto di 210 metri. «A breve il Consorzio potrà provvedere alla validazione e successiva approvazione del progetto esecutivo ed avviare così gli interventi». Di conseguenza c’è la partenza dell’indagine di mercato per incaricare un professionista archeologo per la sorveglianza archeologica. Firmano il presidente Massimo Manni e il direttore Carla Pagliari.