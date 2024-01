Terni, ciclabile Staino-Marmore: i rendering e l’accordo. «Espropri definiti, 398.000 euro»

di S.F.

La storia è già nota e se ne torna a parlare perché venerdì a palazzo Spada è stato convocato un consiglio comunale solo per trattare questo punto. Vale a dire la ratifica dell’accordo di programma sottoscritto dal sindaco Stefano Bandecchi ai fini degli effetti della variante allo strumento urbanistico per la realizzazione della ciclopedonale di collegamento tra vocabolo Staino e Ponte del Toro: vale 6 milioni di euro, poi per il II stralcio fino alla cascata se ne parlerà più avanti. Giovedì alle 13.30 in I commissione ci ha pensato il Rup Federico Nannurelli a fare il punto della situazione, mostrando nel contempo anche i rendering legati al progetto definitivo: «Definiti tutti gli espropri con numerose ditte tramite accordi bonari, a breve ci sarà l’accordo attuativo. Ci sono voluti 398 mila euro solo per acquisire le aree», ha spiegato il funzionario tecnico. Per il completamento e l’apertura al transito la stima è per il 2026. Firmano l’accordo anche il presidente del Consorzio di bonifica Tevere-Nera Massimo Manni (il soggetto attuatore, l’appalto integrato lo gestiranno loro) e il dirigente della Regione Leonardo Naldini.

L’ACCORDO DI PROGRAMMA: FIRMANO NALDINI, BANDECCHI E MANNI

NOVEMBRE 2023, PARTE L’ITER PER L’APPALTO INTEGRATO

AGOSTO 2023, IL COSTO SALE A 6 MILIONI DI EURO