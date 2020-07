Terni, CinemaCielo: mercoledì si parte

Tutto pronto, si parte mercoledì sera all’anfiteatro romano. Torna a Terni CinemaCielo con una programmazione all’insegna dei grandi maestri – in particolar modo – Quentin Tarantino, Woody Allen, Clint Eastwood, Gianni Amelio, Roman Polanski, Gabriele Muccino, Matteo Garrone, Ken Loach, Gabriele Salvatores, Sam Mendes, Ferzan Özpetek e Richard Linklater. E non solo. L’evento è nato nel 2013 ed è prodotto e organizzato da Pars Film e Bipede booking & production.

I film

Ci sarà un’unica pausa dal 15 luglio al 20 agosto, quella legata all’incontro concerto con Nicolò Fabi prevista per martedì 21. Il riso, il pianto, l’amore, la delusione, la crescita, l’eroismo, l’amicizia, il rimpianto, la speranza e il desiderio saranno al centro dei film che saranno proiettati, tra i quali Parasite e Joker. Spazio anche alle riletture di due classici della letteratura mondiale con il Martin Eden di Pietro Marcello e Piccole donne di Greta Gerwig, la comicità di Checco Zalone, Ficarra e Picone, Aldo, Giovanni e Giacomo, Luca e Paolo, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, Giampaolo Morelli e Serena Rossi. E ancora i premiatissimi Fabio e Damiano D’Innocenzo con Favolacce, la vita di Judy Garland interpretata dal premio Oscar Renée Zellwegger e quella del pittore Ligabue cui presta corpo e voce Elio Germano, il ritorno della coppia Mezzogiorno-Comencini, il trio di straordinarie attrici di Bombshell, il giallo all star Knives out – cena con delitto e film sorprendenti come JoJo Rabbit, The farewell – una bugia buona, Mio fratello rincorre i dinosauri, 18 regali e il film di chiusura La belle époque. Contemporaneamente all’uscita nella sale, arriverà a CinemaCielo il 24 luglio La sfida delle mogli di Peter Cattaneo, la nuova esilarante commedia, questa volta tutta al femminile, del regista di Full Monty mentre il 18 agosto ci sarà l’anteprima nazionale de Il meglio deve ancora venire con la consueta cifra tra il comico e il malinconico del grande Fabrice Luchini. Quest’anno si registra la novità Macchine Celibi che, con il patrocinio del Comune, collaborerà.

Le misure

«La crisi sanitaria – sottolinea l’organizzazione – che stiamo vivendo da qualche mese lascerà inalterato – anzi rafforzerà – lo spirito di CinemaCielo come occasione di incontro, condivisione e socialità ma si rifletterà nelle forme organizzative e logistiche della manifestazione. In osservanza di protocolli di prevenzione del Covid 19, la capienza dell’Anfiteatro sarà ridotta a 320 posti, divisi in 172 posti singoli, 100 posti congiunti coppia e 48 posti congiunti famiglia. Da quest’anno il prezzo d’ingresso alle proiezioni sarà unico a 4,50 euro e i biglietti saranno acquistabili on line in prevendita su ticketitalia.com al prezzo di euro 4,5 + costi di gestione e prevendita. I biglietti per la proiezione della stessa sera saranno acquistabili anche presso la biglietteria dell’Anfiteatro a partire dalle ore 19.30 e fino all’inizio della proiezione. Nello spazio antistante, sarà presente un punto ristoro gestito dalle Macchine Celibi ed aperto tutte le sere, che riporta l’evocativo nome Baravai nel cuore dell’estate ternana». Ulteriori info sono disponibili contattando i numeri 339/5730987 – 338/2594596 oppure sul portale https://caos.museum e la pagina facebook Anfiteatro estate Terni.