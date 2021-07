Terni, cinque centri sociali sono ‘fresco rifugio’ per gli anziani

È iniziato il 5 luglio e proseguirà fino al 31 agosto (con la sola esclusione della settimana dal 9 al 15 agosto) il servizio ‘Fresca estate 2021’, organizzato dal Comune di Terni in collaborazione con l’Ancescao-Umbria sud nell’ambito delle iniziative del piano calore 2021. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30, garantisce agli anziani autosufficienti soli e/o con lievi fragilità sociali la possibilità di trascorrere le ore più calde della giornata in locali climatizzati o dotati di verde attrezzato dove svolgere attività di socializzazione e condividere almeno un pasto. Le attività vengono svolte nel pieno rispetto delle misure anti Covid.

Alternativa alla solitudine

All’iniziativa hanno aderito i centri sociali di Ancescao Ferriera (via Montefiorino, 12), Gabelletta (via Gabelletta, 96), Tacito, Cesure e Guglielmi (presso la sede di via Vulcano), grazie anche alla collaborazione di volontari dei centri sociali stessi che si sono organizzati per gestire al meglio i turni di accoglienza. «Per prevenire e ridurre gli effetti negativi delle ondate di calore sulla popolazione anziana – spiega l’assessore al welfare del comune di Terni Cristiano Ceccotti – siamo riusciti ad attivare anche quest’anno il servizio ‘Fresca estate’. Il progetto, da sempre promosso ed organizzato dalla direzione comunale al welfare in collaborazione con il terzo settore nell’ambito più generale dei servizi rivolti agli anziani, garantisce un fresco rifugio ed un’alternativa alla solitudine per le persone più fragili ed è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione ed in co-progettazione dell’Ancescao-Umbria sud senza alcun onere finanziario per l’amministrazione comunale». Per informazioni è possibile contattare il numero 393.9890599 o la direzione welfare ai seguenti recapiti: numero verde 800.737073; email [email protected]