Terni, CLT in grande luce ai campionati italiani giovanili grazie a Boncio e Partenza

Una super trasferta romagnola per i giovani atleti del Circolo Lavoratori Terni impegnati ai campionato italiano giovanili di Riccione. Tutto ciò grazie in particolar a Lucrezia Boncio ed Edoardo Partenza, entrambi in grado di conquistare il podio tricolore.

I podi

La classe 2010 si è presa il secondo posto nazionale nei 100 delfino grazie al tempo di 1’02.30. L’atleta gialloblù ha poi messo in fila un 6° posto nei 100 dorso, 9° nei 200 dorso e 8° nei 200 delfino. Per Partenza, classe 2009, bis nei 100 stile libero e medaglia d’oro con il crono di 51’4; nei 200 sl aveva già ottenuto un bronzo. Più che buone le prestazioni dei suoi compagni di squadra, Alessio Gardenghi nei 50 e 100 stile libero e Riccardo Pompili, al debutto a Riccione. «Questi risultati – la soddisfazione degli allenatori Enrico Polito, Lorenzo Consoli e Giorgio Pansolini – dimostrano l’ottimo lavoro svolto fin qui da parte di tutti i ragazzi. Siamo sulla giusta strada e questo ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Questo era sicuramente l’appuntamento più importante della stagione invernale e noi siamo arrivati qui a Riccione al top della forma con tutti i ragazzi. Tutto è andato nel verso giusto e questi risultati ci ripagano del duro lavoro e dei sacrifici che facciamo sia noi che gli atleti che le famiglie tutti i giorni. Ci teniamo a ringraziare Arvedi Ast, il presidente Scordo che ci permettono di allenarci sempre nelle migliori condizioni possibili».