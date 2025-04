C’è anche il coinvolgimento di Terni nell’indagine statistica sulla salute condotta in contemporanea in tutti gli stati dell’Unione Europea. Mirino in particolar modo sulle condizioni della popolazione ed il ricorso ai servizi sanitari.

La città – come rende noto i servizi statistici comunali – è interessata con 100 ‘famiglie campione’ su un totale di 24 mila. «Da martedì 22 aprile i rilevatori incaricati dal comune contatteranno le famiglie che non hanno finora adempiuto autonomamente. Si tratta dei primi tre rilevatori provenienti dal nuovo albo comunale da poco entrato in vigore», spiegano da palazzo Spada.

Il questionario principale comprende oltre a quesiti sulle genericità dell’intervistato, (per i minori di 15 anni rispondono i genitori), domande sullo stato di salute, sulla presenza di malattie croniche, una sezione per approfondire la salute orale e il ricorso al dentista, su eventuali ricoveri, ma anche sullo stato emotivo ed il benessere psicologico. «C’è poi un questionario dedicato ai maggiorenni con quesiti sulla contraccezione che inizia con la domanda: ‘Desidera avere in futuro figli?’ e una sezione sulla percezione del proprio stato di salute psicologica. Questo questionario sarà compilato autonomamente e consegnato al rilevatore in una busta chiusa per non ledere la privacy dell’intervistato».

I principali risultati dell’indagine saranno resi disponibili sul sito dell’Istat dove è possibile consultare quelli delle edizioni precedenti. «Per ulteriori informazioni ed approfondimenti Indagine europea sulla salute (EHIS). Edizione 2025 – Istat o si possono contattare i servizi Statistici del comune 0744 549764 741 [email protected]». Se ne occupa in prima battuta la funzionaria con elevata qualificazione Simona Coccetta.