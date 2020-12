‘Terni col cuore’ dona copertura per il day hospital oncologico

La direzione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni ringrazia l’associazione ‘Terni col cuore’ «per la nuova donazione che nei giorni scorsi ha permesso di realizzare una struttura stabile per proteggere dalla pioggia e da altri eventi atmosferici i pazienti che accedono all’ingresso posteriore del day hospital oncologico». L’opera, che ha un valore di circa 10.300 euro, è stata realizzata con travi in ferro imbullonate alla struttura esistente e pannelli coibentati per la tettoia. Si compone di tre livelli che proteggono la scalinata, la postazione dove si trovano gli operatori dedicati al pre-triage e la parte antistante fino ad arrivare al parcheggio. In particolare la struttura arriva a coprire anche un posto auto per persone con disabilità, che è stato spostato per aumentare il comfort senza ridurre il numero di posti auto dedicati. La struttura prevede anche una copertura laterale per assicurare ai pazienti un migliore riparo dall’acqua.

