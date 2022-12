Terni, collegio revisori conti 2023/2025: il Comune si riaffida a Carlo Ulisse Rossi

Due membri, Carlo Luigi Lubello e Rosella Tonni, erano stati sorteggiati a novembre. Per il terzo – è cambiata la normativa di recente – è stata necessaria la votazione in consiglio comunale: c’è la conferma di Carlo Ulisse Rossi, classe 1955 di Amelia, nel ruolo di presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Terni. Il via libera è arrivato mercoledì pomeriggio. In quindici avevano manifestato interesse per l’incarico.

IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI 2023-2025

La votazione a scrutinio segreto



Oltre a Rossi in lizza c’erano Rosella Murasecco, Maria Rita Palazzi, Caterina Brescia, Simonetta Mischianti, Antonietta Maria Proietti, Leonardo Falchetti, Simone Cociani, Roberto De Bernardis, Stefano Biccheri, Massimiliano Rosignoli, Fausto Sciamanna, Alberto Rocchi, Paolo Mandolini e Fabio Gonfia. Il compenso per il presidente è di 27.615 euro l’anno, mentre per i componenti ci sono 18.410 euro. Per Rossi 22 voti, 1 per Mandolini, 1 per Sciamanna e 4 schede bianche.