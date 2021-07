Terni, strada Morgnano: scatta manutenzione

Le lamentele e le segnalazioni nel corso degli anni non sono mancate. Ora dopo tanta attesa è scattato l’intervento di manutenzione nell’area di Collescipoli nell’ambito del piano quinquennale strade, con partenza da strada di Morgnano: «Procediamo con gli interventi più urgenti sia nei quartieri che nelle aree più periferiche del territorio comunale, ma anche in centro, con un programma che, lo ricordo, è pluriennale per esigenze di bilancio, ma con grande attenzione alle situazioni più difficili», spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati. Ci sarà il recupero della funzionalità e della sicurezza tramite un nuovo tappeto d’usura in conglomerato bituminoso. Saranno coinvolte successivamente anche strada di San Rocco e via Merlino di Filippo.

Lavori in arrivo in centro

C’è ancora da attendere per l’area nord della città. Entro la prossima settimana – sottolinea il Comune – «verrà inoltre affidato l’appalto relativo alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pregiate. In particolare verrà recuperata la pavimentazione lapidea di via Porta Sant’Angelo (al di sotto della porta medievale) fino all’incrocio con via Cavour. I tecnici degli uffici comunali competenti in materia di viabilità stanno valutando le soluzioni per ridurre al minimo i disagi al transito dei veicoli».