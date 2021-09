Terni, Colli di Valenza: «Strada-colabrodo ridotta a un fosso»

Condividi questo articolo su

















«Denunciamo con forza e con fermezza lo stato di abbandono di strada di Colli di Valenza che ormai persiste da ormai ben 15 anni». Una lettera aperta, con un video a testimonianza, che Lamberto Rompietti scrive al sindaco di Terni in rappresentanza dei residenti. «Buche tappate in modo provvisorio alcuni giorni fa, dopo 15 anni di mancata manutenzione, sono un’ulteriore presa in giro per la popolazione residente. Queste buche rappresentano l’1% di ciò che necessita questa strada in termini di manutenzione. I pini negli anni, crescendo, hanno alzato il livello dell’asfalto in un tratto di strada lunga circa 200 metri. È una cosa assurda tenere una strada in questo degrado. Quello che chiediamo fermamente al sindaco è che questa strada, che ora è un fosso, possa essere chiamata di nuovo strada».