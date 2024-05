Terni, colpo notturno con ‘spaccata’ al Bippi di piazza dei Carrara

Seguono aggiornamenti

Nuovo colpo notturno – con tanto di ‘spaccata’ – nel centro di Terni. Nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3, c’è chi si è introdotto al Bippi di piazza dei Carrara, a pochi metri dal cantiere del teatro Verdi e dalla scuola primaria ‘Mazzini’: evidente i danni per l’attività commerciale. In corso di quantificazione il bottino, con gli agenti della polizia di Stato impegnati – Volante, Scientifica e squadra Mobile – nella prima mattinata per i rilievi del caso. Sono due i soggetti entrati in azione, entrambi travisati con passamontagna.