Terni, commercio: c’è chi raddoppia e punta su Zona Fiori. Novità anche in via Mazzini

Commercio a Terni, ulteriori novità tra il centro cittadino e la prima periferia. Nelle ultime ore si registrano due istanze al Suape – Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia – riguardanti altrettante aperture. In realtà nel primo caso si tratta di un raddoppio: per il periodo estivo a muoversi dalle piscine dello stadio in Zona Fiori (nell’edificio denominato ‘Colosseo’ per la sua forma, non distante dallo skate park) è RB hair stylist di Riccardo Blasi. La riapertura lungo viale dello Stadio ci sarà nei prossimi mesi, ad ottobre. Lavori in corso – ma richiesta per l’apertura già inviata – al civico 13 di via Mazzini per un’attività legata al mondo alimentare.

Condividi questo articolo su