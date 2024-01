Terni, commercio: in largo Villa Glori c’è chi lascia dopo un anno. Novità in via Angeloni

di S.F.

Il deposito di cessazione allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia c’è, il messaggio esposto anche. Nell’ambito del centro cittadino a Terni c’è chi ha deciso di lasciare dopo poco più di un anno di attività in largo Villa Glori per, magari, concentrarsi su altre piazze: c’è lo stop per il negozio di abbigliamento streetwear BaƧedodici, aperto in uno dei ‘salotti’ dall’autunno del 2022 e al momento con uno store a Perugia. Non l’unica a fermarsi (vuoi per una sospensione temporanea o proprio per una chiusura) nell’ultimo periodo: scorrendo tra le pratiche degli ultimi giorni ecco spuntare la documentazione anche per esercizi commerciali in via Barberini, via Mazzini, via della Vittoria e via Oberdan. Tuttavia ci sono anche le aperture: in questo caso risultano quelle ai civici 16-17 di largo Liberotti, al 14-15 di piazza Buozzi e al 38 di via Cairoli. Consueto turnover. C’è poi – ma se ne parla più avanti – ha deciso di puntare su via Angeloni nell’ultimo palazzo costruito. Vicina in arrivo per Cu(l)t.