Terni, compie 100 anni Ersilia Stefanini Salvati

Come ogni mattina Ersilia Stefanini Salvati sarà al suo posto di lavoro, nell’azienda di famiglia, a Maratta, a controllare conti e impegni economici. Al lavoro in un giorno speciale: Ersilia Stefanini Salvati oggi, 19 ottobre, compie cento anni. Un secolo di vita per un compleanno che da anni preferisce quasi non festeggiare, limitandosi agli auguri con gli amatissimi figli Stefano e Federico, nonché le nipoti e pronipoti.

Storia della città

Ersilia Stefanini Salvati non è solo una energica centeneria che ogni mattina legge almeno due quotidiani nonché le distinte e gli estratti dei conti bancari. È la storia di una donna di spessore che ha attraversato il secolo scorso con un piglio eccezionale: negli anni ’60 militante del PCI nonché per tre mandati assessore comunale. Una esperienza che rammenta con straordinaria lucidità, arrivando persino a citare gli estremi degli atti deliberativi più significativi, come l’acquisto da parte del Comune di palazzo Spada, vicenda che la vide tra i protagonisti.

Di successo

Donna comunista ma messa all’indice dal PCI ternano perché accusata di essere ‘borghese’ e di essere solita dialogare con tutta la città. Ersilia Stefanini Salvati da decenni imprenditrice di successo con la Salvati Costruzioni e nel settore auto, responsabile per Terni dei marchi Alfa Romeo e Lancia. Una donna con intuizioni che hanno anticipato i tempi come quella, decenni fa, delle relazioni internazionali con la Cina, quando la Cina era ancora un grande paese agricolo in via di sviluppo. Una persona di poche parole: «Il segreto dei miei cento anni? Mangio poco e leggo molto». Una donna schiva ma orgogliosa dei riconoscimenti ricevuti come gli attestati dell’ambasciata cinese e i ricevimenti esclusivi, nonché il Thyrus d’Oro ricevuto dal sindaco Leonardo Latini, dopo una lunga attesa dovuta alle travagliate vicende di palazzo Spada degli ultimi anni.