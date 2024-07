Terni, comunità di pronta accoglienza: il Comune ne autorizza altre due

di S.F.

C’è un bel po’ di movimento a Terni in questa fase sul welfare. Dopo la pioggia di autorizzazioni dello scorso mese, luglio si apre con ulteriori due semafori verde per altrettante comunità di pronta accoglienza: c’è la firma della dirigente Donatella Accardo per le strutture in via Trevi 55 e in strada di Cardeto 13.

Nel primo la richiesta – 29 giugno 2024 – è partita da Laboratorio Idea e riguarda il funzionamento della comunità ‘Integra’ per otto minori dagli 11 ai 17 anni, più il posto letto riservato all’operatore. Nel secondo a muoversi è stata l’associazione San Martino per la struttura ‘Le Ali’: anche in questo caso la capacità alloggiativa è fissata a quota otto per la medesima fascia di età. Le autorizzazioni hanno validità triennale.

Le firme sono arrivate in seguito al doppio sopralluogo di martedì con protagonista il gruppo tecnico (di mezzo, oltre alla Accardo, ci sono un componente dell’area sociale, uno per l’area tecnico/edilizia/strutturale), educativa ed uno designato dalla Usl Umbria 2. Per sanare le anomalie riscontrate – in ogni caso non ostative per il rilascio dell’autorizzazione – i due richiedenti avranno tre mesi di tempo. La documentazione è trasmessa a Regione, Nas di Perugia e conferenza della zona sociale 10.