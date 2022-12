Terni: con ‘L’albero dei colori’ in questura è già Natale – Le foto

Si è tenuta giovedì pomeriggio in questura, a Terni, l’iniziativa ‘L’albero dei colori’: un momento di condivisione e integrazione tra la polizia di Stato e la cittadinanza in vista del Natale. Protagonisti bambini e i ragazzi dai 7 ai 17 anni, accolti per l’occasione dal questore Bruno Failla. Un pomeriggio caratterizzato dai valori dell’amicizia e della legalità, espressi attraverso l’allestimento, con messaggi su cartoncini colorati, dell’albero di Natale della questura, realizzato dai poliziotti dell’ufficio immigrazione. Come regalo di Natale, il personale della polizia di Stato ha consegnato a tutti i partecipanti gli zainetti blu pieni di gadget. Alla cerimonia hannno partecipato le autorità religiose – in testa il vescovo Francesco Antonio Soddu -, civili e militari di Terni e provincia, nonché i rappresentanti delle comunità e associazioni straniere sul territorio. Una festa conclusa dalla bella merenda preparata con l’aiuto di quattro studenti dell’istituto alberghiero di Terni e di due giovani studentesse ternane.

LE FOTO