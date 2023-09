Terni: con l’auto contro il guardrail a Cervara. Illesa

Incidente stradale autonomo nella prima serata di domenica, intorno alle ore 21, lungo la strada regionale 209 Valnerina all’altezza di Cervara (Terni). Il sinistro ha coinvolto una Land Rover condotta da una donna di 46 anni (A.M.Z.) residente a Terni. La conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail e abbattendone alcuni metri. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto per delimitare l’area e ripristinare le condizioni di sicurezza si sono portati gli operatori di Area Sicura. I rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia Locale di Terni, in loco con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

