Terni: con l’auto contro la cuspide di via Eroi dell’Aria

Incidente stradale autonomo giovedì mattina in via Eroi dell’Aria, dove una donna di 82 anni al volante di una Fiat Seicento, è finita contro la cuspide che divide la stessa strada dalla rampa di via Lessini. Sul posto si sono portati in prima battuta i militari del Gruppo di Terni della Guardia di finanza e quindi gli agenti della polizia Locale, oltre agli addetti alla pulizia della sede stradale. L’anziana, fortunatamente, non avrebbe riportato particolari conseguenze in seguito all’impatto che ha causato danni alla segnaletica stradale, oltre che all’autovettura.

Condividi questo articolo su