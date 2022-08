Terni, concerto Arisa verso il sold-out: ancora pochi biglietti a disposizione

Ci siamo, poco più di dieci giorni e a Terni, all’anfiteatro romano, sarà di scena Rosalba Pippa. Arisa, in arte. L’evento di punta della X edizione del ‘Tributo a Sergio Endrigo’ è in programma nella serata di domenica 4 settembre ed i posti di platea sono quasi del tutto esauriti. Restano inoltre a disposizione quelli per la tribuna al costo di 20 euro. Il concerto sarà presentato in conferenza stampa mercoledì prossimo, nell’ultimo giorno del mese. L’organizzazione è in mano all’associazione Terni Città Futura e le altre due serate si svolgeranno – 2 e 3 settembre – in largo Sant’Alò: in questo caso i protagonisti saranno giovani artisti e gruppi, selezionati tra coloro che hanno risposto alla call nei mesi scorsi. Ognuno reinterpreterà un brano della corposa produzione di Endrigo.

