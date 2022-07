Terni: concorso per 5 istruttori educativi a tempo indeterminato

Il Comune di Terni alla ricerca di cinque istruttori educativi a tempo pieno e indeterminato: è stato infatti indetto da palazzo Spada il concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di altrettanti posti nei nidi d’infanzia comunali. La scadenza per partecipare è fissata al 6 agosto. Come si legge nel bando (SCARICA IL .PDF), l’istruttore educativo è colui che «predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei bambini, da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali». Agli educatori selezionati verrà attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria C (posizione economica C1) del vigente CCNL del comparto funzioni locali, oltre la 13° mensilità, le quote di assegno per nucleo familiare ed il trattamento accessorio, se ed in quanto dovuti.

