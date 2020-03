Terni: consegna spesa e beni, la Prociv c’è

Si rafforza la rete dei volontari che si mettono a disposizione per consegnare spesa, farmaci ed altri beni di prima necessità.

A garantire il servizio sono i volontari dell’associazione di protezione civile ‘Pro.Civ. Collescipoli’ e quelli del gruppo comunale della città di Terni ‘Civitas Interamna’. Supporteranno la popolazione in stato di necessità che risiede nel Comune di Terni, che non mostra sintomi di contagio Covid-19 e che, non potendo uscire di casa, abbia l’esigenza di avere farmaci o acquistare materiali di prima necessità. Per chiedere aiuto ai volontari della protezione basta chiamare il numero telefonico 371.1766834. Il volontario somministrerà un questionario per registrare i dati del richiedente e il giorno successivo ci sarà la consegna di quel che è serve. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 18. Il sabato e la domenica sarà attivo negli stessi orari, ma soltanto per casi d’emergenza.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON