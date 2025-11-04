di S.F.

Scende il numero delle sedute rispetto al 2024 e, di conseguenza, anche la spesa per il funzionamento generale. In ogni caso, considerando anche l’indennità della presidente Sara Francescangeli, si resta sopra quota 200 mila euro per il consiglio comunale di Terni. I dati sono contenuti nel controllo di gestione concomitante aggiornato al 15 settembre.

Nel 2024 il boom, ora si riscende. Ad agosto 2025 (compreso) ci sono state 18 sedute del consiglio comunale (erano 22 lo scorso anno) e 169 delle commissioni consiliari (nello stesso periodo del 2024 erano 183). In più, tuttavia, ci sono le riunioni della commissione speciale per la revisione e l’aggiornamento dello Statuto (22) e del regolamento istituito formalmente il 5 marzo.

«Conseguentemente – viene specificato – anche la spesa sostenuta per la corresponsione dei gettoni ai consiglieri comunali risulta inferiore rispetto ai primi otto mesi del 2024 (163.223 euro fino ad agosto 2025, contro 189.873 euro stesso mese del 2024)». Ciò escludendo i poco meno di 19 mila erogati per la commissione speciale: includendoli, si arriva fino a quota 182.083 euro. A 241.699 euro ci si arriva con l’indennità corrisposta alla Francescangeli (59.616 euro fino a quel momento).

Capitolo commissioni. La I – Andrea Sterlini presidente – si conferma la più convocata con ben 65 riunioni fino al mese di agosto; seguono poi la III (Claudio Batini al vertice) con 41, la IV (Francesco Maria Ferranti numero uno) con 34 e la II (Marina Severoni) con appena 29. Vedremo poi i conteggi a fine 2025.