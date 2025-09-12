Dopo il successo della sua autobiografia ‘Dal mio punto di vista’, Paolo Boccia torna con il suo nuovo libro ‘ConTatto – Io, il buio e la fisioterapia’ (editore Le Lettere) nel quale racconta, senza filtri, il suo percorso di fisioterapista dagli inizi presso il Cto di Firenze ad oggi. La presentazione è in programma martedì 16 settembre, alle ore 17, presso la bibioteca comunale di Terni. Insieme all’autore ci sarà la scrittrice Marta Mentasti.

Il libro

La narrazione di Paolo Boccia – si legge nella presentazione – «è frutto di oltre trent’anni di carriera professionale. Ma non pensate che in questo libro la fisioterapia venga narrata semplicemente come professione: il rapporto col paziente non è mai riferito soltanto alla risoluzione del problema fisico, specifico e puntuale, che certo è importante, ma è parte di un processo di cura in cui corpo e mente costituiscono un unicum. Il rapporto che Paolo crea coi suoi pazienti si fonda su due elementi chiave: ascolto ed energia. Ascoltare è cercare di capire le problematiche, le tensioni, le cause più profonde dalle quali spesso scaturisce il malessere propriamente fisico. L’energia, invece, si trasmette, si riceve, si produce: un ciclo virtuoso che accompagna quello riabilitativo, che aiuta a ritrovare fiducia nelle proprie capacità e che conduce alla guarigione. Aneddoti, persone, situazioni, più o meno singolari: Paolo, con il suo stile ironico e diretto, ci racconta il lato più profondo e umano del suo mestiere di fisioterapista».

L’autore

Paolo Boccia è nato nel 1968 da genitori del sud e vive a Firenze. Un incidente gli ha fatto perdere la vista nel 1984. Ha conseguito la laurea in fisioterapia e ha lavorato dal 1990 presso l’ospedale Cto di Firenze. Coltiva le sue passioni con entusiasmo: le auto, gli animali, in particolare i cani e i viaggi, che gli permettono di conoscere costumi, sapori e profumi del mondo, ma soprattutto la musica: ha iniziato giovanissimo a trasmettere come speaker in radio, per poi fondare nel 1991 l’agenzia di management Master Star.