Covid-19, 2 denunce a Terni: ubriachi in centro

Senza sosta nella provincia di Terni – così come in tutto il territorio nazionale – i controlli delle forze dell’ordine per l’osservanza del decreto governativo sul Covid-19. Monitorati decine di esercizi commerciali e persone tra le 19 e le 24 di venerdì con il coinvolgimento della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizie Locali. Ci sono altre denunce.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS IN UMBRIA

In centro

Dopo una prima fase di approccio colloquiale e informativo, i controlli si sono fatti più stringenti nei confronti di chi, nonostante i ripetuti inviti, continua a violare le regole. In tal senso sono state denunciate due persone in piazza della Repubblica: sono state trovate in stato di ebbrezza nel centro cittadino. Ovviamente senza un giustificato motivo.