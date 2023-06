Terni, coppa Italia bench press gear: a Rimini oro Quaglietti

Una lesione al tendine del flessore comune a livello inserzionale lo ha frenato. Ma non a tal punto da tornare a mani vuote dall’Emilia-Romagna: il 33enne atleta ternano Maurizio Quaglietti, specialista nel powerlifting, ha centrato l’oro in occasione della coppa Italia di bench press gear organizzata dalla Panatta al Rimini Wellness. Nell’ultimo weekend per lui è arrivata la vittoria nella categoria -85 kg grazie ai 170 kg sollevati, dopodiché immediato ritiro a causa dell’infortunio. Nell’occasione c’è stata l’occasione per conoscere una delle leggende della specialità, il 40enne azero – record di 505 kg equipaggiato – Zahir Khudayarov.

