Un colpo dietro l’altro e alla fine c’è chi ha deciso di intervenire di persona per bloccare i protagonisti. Giovedì pomeriggio movimentato al quartiere Cardeto a Terni: Alessandro Betti, titolare della farmacia, è riuscito a mandare in fuga l’uomo e la donna che, di recente, erano entrati in azione in diverse farmacie per rubare.

I COLPI IN SERIE NELLE FARMACIE E L’ESASPERAZIONE

«Un vero terrore per le farmacie di Terni» li ha definiti Betti, come riporta l’articolo del Messaggero a firma Sergio Capotosti. I due già erano riusciti a rubare e farla franca in precedenti episodi, questa volta gli è andata male grazie al gesto di Betti. «Sono riuscito a farle uno sgambetto con un bastone, ma si è rialzata ed è corsa via. Intanto le farmaciste avevano già chiamato la polizia». Nel contempo resta la tensione per i dipendenti delle farmacie del territorio: nonostante i ripetuti allarmi, le denunce ed i furti, per ora non si è riusciti a risolvere la questione.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO

Il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Andrea Carducci, ha chiesto un incontro con il prefetto: «Serve un intervento immediato, non è più tollerabile che il personale sanitario sia costretto a lavorare in queste condi-

zioni», l’ennesimo sos di Betti.