Terni, corso del Popolo torna ad ospitare un mercato: espositori da Forte dei Marmi

‘Il mercato di qualità più famoso d’Italia con la presenza degli espositori di Forte dei Marmi’. Questa l’iniziativa finita sul tavolo della giunta Bandecchi nel pomeriggio di giovedì per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica: c’è il via libera per l’evento che si svolgerà domenica 7 aprile lungo corso del Popolo che, fino alla scorsa estate, ospitava parte del mercatino settimanale cittadino. Si tratta della 1° edizione per Terni e dietro l’iniziativa c’è l’associazione Rosa dei Venti. Sempre giovedì all’ordine del giorno c’era la 2° edizione del Terni influencer creator festival con il coinvolgimento dell’associazione culturale Umbria for the future: come noto ci sarà tra il 12 e il 14 aprile e nel loro caso c’è il riconoscimento di manifestazione di mostra mercato.

