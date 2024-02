Terni, è l’ora del trasferimento per il mercatino: ok in giunta

di S.F.

Il passaggio era già stato annunciato a fine 2023 – con tanto di confronto a novembre con parte degli ambulanti per le varie valutazioni – e ora è tempo di spostarsi per gli operatori del mercatino settimanale di Terni. Giovedì pomeriggio in giunta è finita l’approvazione della provvisoria localizzazione nell’area del PalaTerni, in strada San Martino (come previsto fin dall’avvio dei lavori per la realizzazione della struttura sportiva). Il passaggio c’è per dare il via libera al rilievo planimetrico. Dopodiché, come da prassi, ci sarà la scelta dei posteggi in corso del Popolo e l’effettivo ‘trasloco’ a marzo rispetto all’attuale ubicazione al parco de La Passeggiata. D’altronde ci sono da completare i lavori del Piano nazionale di ripresa e resilienza nella principale area verde della città. Se sarà definitivo lo si vedrà più avanti, per ora è temporaneo. La partita è in mano all’assessore Stefania Renzi e al dirigente allo sviluppo economico Paolo Grigioni.

