Una sistemazione della pavimentazione stradale che non è passata inosservata a chi risiede nella zona, in pieno centro città. E non certo per l’impatto positivo e il risultato finale: siamo in corso Vecchio, a Terni, e c’è chi si chiede se non si potesse far qualcosa di meglio rispetto al lavoro eseguito nelle ultime ore. «Come può accadere una cosa del genere in un punto come quello? Lo ritengo scandaloso e si è creato anche un piccolo scalino». In effetti non entusiasmante da vedere.

