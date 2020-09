Terni, fiera San Matteo Le misure anti Covid

di S.F.

Distanziamento interpersonale, sanificazioni, mascherine, disinfezioni e posizionamento di mastelle per la raccolta dei materiali. Domenica a Terni torna la fiera di San Matteo in via del Centenario – dalle 6 alle 20, ma l’attività di vendita è consentita dalle 9 alle 19 – ed a sei giorni dall’evento sono state messe nero su bianco tutte le misure anti contagio per il Covid-19: sono 144 gli operatori ammessi che dovranno rispettarle. Non solo loro.

IL COVID NON FERMA LA FIERA DI SAN MATTEO

I provvedimenti: la distanza e la pulizia

Al netto delle consuete indicazioni per i posteggi, l’accesso ed i parcheggi, sono di interesse le misure adottate in ambito sanitario per evitare problemi. I commercianti – eventuali spuntisci inclusi, si legge nell’ordinanza dell’assessore al commercio Stefano Fatale – dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e « ciò altresì dagli altri operatori anche durante le operazioni di carico e scarico; analogamente gli stessi dovranno assicurarsi di accogliere per le contrattazioni un numero di clienti tale da garantire tale distanza». C’è l’obbligo inoltre di pulire e disinfettare le attrezzature prima delle operazioni di vendita, igienizzando banchi e merci.

Disinfezione e accessi

C’è l’ordine di transennare i banchi o il veicolo destinato alla vendita per impedire gli accessi laterali. Si prosegue con l’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori commerciali e dei dipendenti insieme «a guanti monouso o, in alternativa a questi ultimi, provvedendo ad una igienizzazione frequente delle mani». I clienti dovranno avere a disposizione i sistemi per disinfettarsi le mani, in particolar modo vicino ai sistemi di pagamento. In questo caso viene specificato che «nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce». Altrimenti i guanti monouso da utilizzare in via obbligatoria.

Merce usata e raccolta

Infine in caso di vendita di materiale usato, l’ordinanza impone «di pulire e disinfettare i capi di abbigliamento e le calzature». A chiudere le disposizioni la necessità di «posizionare mastelle destinate alla raccolta ed allo smaltimento di guanti monouso e delle mascherine di protezione» e la realizzazione «nel rispetto degli spazi assegnati una corsia di accesso e di uscita alla propria attività». Si può accedere all’area della fiera sono indossando la mascherina. Per quel che concerne l’impianto di distribuzione carburanti, il gestore dovrà fermarlo dalle 6 alle 20.

Il pubblico, le sanzioni e il verde pubblico



Focus anche su chi avrà intenzione di andare alla fiera da cliente: distanziamento di almeno un metro anche per loro, «ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non ne siano soggetti». Previste sanzioni da 80 a 480 euro in caso di violazioni del provvimento; inoltre chi si comporterà in maniera scorretta potrà essere allontanato. A vigilare saranno gli agenti della polizia Locale. Da segnalare anche l’input per l’ufficio verde pubblico, «incaricato di verificare la situazione della vegetazione presso l’area fiera procedendo al taglio dell’erba in caso in caso di necessità». Probabile che occorra.