Terni, Covid non ferma la fiera di San Matteo

di S.F.

Il Covid-19 non ferma la fiera di San Matteo a Terni. Il tradizionale appuntamento di fine settembre in via del Centenario è confermato: si svolgerà, come da programma, domenica 27 in via del Centenario con l’allungamento degli spazi a disposizione degli operatori. Per ora niente annullamento – si valuterà man mano la situazione epidemiologica – anche per quella del Cassero e di Santa Lucia, previste rispettivamente a novembre e dicembre.

Spese al ribasso

Saranno oltre 140 i posteggi lungo via del Centenario, nell’area di borgo Rivo e Campitello. Palazzo Spada ha dato il via libera ad una spesa di poco più di 16 mila euro – riguarda tutte le fiere in calendario – per le barriere antintrusione, i servizi antincendio, igienici e aspetti legati alla sicurezza: tutto al ribasso rispetto al passato a causa delle limitate disponibilità finanziarie. D’altronde uno degli input indicati dal dirigente Andrea Zaccone riguarda l’assoluta esigenza di contenere l’esborso. «Si farà – puntualizza l’assessore al commercio Stefano Fatale – perché la via ci consente di controllare bene gli ingressi. Si presta bene alle misure anti contagio».