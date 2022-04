Terni, crisi e Covid: entrate comunali e riscossione coattiva, novità rateizzazione

di S.F.

La complicata situazione economica generale e il peggioramento dovuto all’ultimo biennio caratterizzato dal Covid. Con forte crisi di liquidità che ha coinvolto numerose imprese del territorio: è una delle motivazioni alla base della proposta di modifica del regolamento di disciplina per la riscossione coattiva delle entrate comunali – approvato in consiglio nel luglio 2020 – pronta ad essere discussa in III commissione consiliare. Le novità sono diverse con mirino in particolar modo rivolto alla possibilità di rateizzazione. Vale a dire l’articolo 8.

IL REGOLAMENTO ATTUALE: SI METTE MANO ALL’ARTICOLO 8

La ripartizione del pagamento

Allo stato attuale il responsabile del tributo, dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata può concedere la rateizzazione – su richiesta del debitore ovviamente – per un massimo di trentasei rate con importo minimo stabilito in 100 euro. Per farlo in allegato occorre presentare l’ultimo estratto conto e quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, più le proprietà immobiliari o dichiarazione Isee aggiornata. C’è un problema non di poco conto. Al momento non sono disciplinate dichiarazioni e documentazione da produrre nel caso in cui l’input arrivi da società di persone, di capitali o ditte individuali per avere la possibilità di accesso alla dilazione. Viene creato l’articolo 8 bis per risolvere questo ‘vuoto’ normativo.

Crisi Covid, si cambia

Ed ecco il nodo della questione. La crisi economica e soprattutto il Covid hanno creato una forte crisi di liquidità alle imprese e, di conseguenza, sono aumentati gli avvisi di accertamento di natura tributaria. Anche per diversi anni d’imposta. Da qui l’elevato numero di richieste di rateizzazione con input per una maggior dilazione rispetto a quanto prevede attualmente il regolamento comunale. Non solo. Un altro aspetto critico è l’onerosità riguardante la concessione della garanzia fideiussoria (soglia prevista a quota 20 mila euro) e la difficoltà dei contribuenti ad ottenerne il rilascio. C’è dunque la proposta di modifica per assicurare la chance di rateizzazione e, al contempo, salvaguardare la riscossione a favore di palazzo Spada.

In che modo: nuovi scaglioni e numero rate

In sostanza – sempre che la proposta venga approvata in consiglio comunale – si rimodulano gli scaglioni degli importi da rateizzare (via il limite dei 100 euro, fino a 1.000 sarà possibile pagare in sei tranche) ed il numero massimo delle rate (oltre i 20 mila euro, la novità principale, saranno settantadue con il piano ordinario e, in caso di affanno, rateizzazione fino a centoventi rate con importo costante). Vengono inoltre limitati gli adempimenti a carico dei contribuenti nell’iter di richiesta per agevolare l’accesso alla rateazione e, infine, c’è lo stop alla presentazione della garanzia fideiussoria per cifre superiori ai 20 mila euro. Il mancato pagamento di due rate – anche non consecutive – nel giro di sei mesi comporterà la decadenza automatica dell’accesso alla dilazione di pagamento. La direzione coinvolta è quella alle attività finanziarie guidata da Grazia Marcucci.