Terni, crisi edicole: «Ridurre o togliere la Tosap»

«Mentre la Regione vuole riguardare il Testo unico del commercio, il Comune di Terni potrebbe ridurre – se non togliere – la Tosap a carico degli edicolanti, soggetti ad una crisi senza precedenti. Potrebbe altresì farsi carico di presentare alla Regione la necessità che gli edicolanti vengano considerati come tutti gi altri negozianti, dove il locale commerciale può essere destinato ad usi diversi e non, come per le edicole, solo per una quota di spazio pari al 30%». Si tratta di una delle proposte di Ancestor, l’Associazione nazionale centri storici (struttura della Confesercenti), in merito al centro di Terni. Diverse le tematiche trattate. Sotto il link per leggere il documento completo.

LE PROPOSTE PER IL CENTRO DI TERNI (.PDF)