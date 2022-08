Terni, da settembre novità su Radio Deejay per Francesco Lancia

Francesco Lancia si conferma una delle ‘colonne’ di Radio Deejay. L’autore, attore, regista e scrittore 41enne ternano tornerà infatti da settembre in onda sulle frequenze della radio diretta da Linus, in una nuova fascia oraria. Ad annunciare la novità per la prossima stagione è stato lui stesso dai suoi profili social.

L’arrivederci a settembre

«È stato un anno un filino complicato tra quarantene, guerre e altre centomila sfighe personali di ognuno di noi – ha scritto -, ma è stato anche un anno meraviglioso perché ricevere da Linus la fiducia di metter su UN BEL PRO-GRA-MMI-NO (cit.) scrocchiarello e nerd quanto basta tra le 16 e le 17 (Frank e Ciccio, ndr) è stato davvero un grande onore, coronato da una cascata di affetto ricevuta dai migliori ascoltatori e dalle migliori ascoltatrici del mondo. Anche questa sostituzione estiva del Trio (Medusa, ndr) è stata fantastica e divertentissima. Ancora più fantastica è la notizia che dal 5 settembre saremo in onda tutti i giorni (fino al sabato compreso) dalle 13 alle 14, dopo Alessandro Cattelan e prima di Ciao Belli. Vi faremo compagnia a ora di pranzo io, Frank e Chiara (Francesco Lotta e Chiara Galeazzi, ndr), che finalmente è meritatamente entrata nel titolo del programma. Grazie grazie grazie davvero a tutti, continueremo a fare del nostro meglio per cercare di farvi ridere, incuriosire, arrabbiare, chiacchierare, ma soprattutto continuare ad ascoltare la radio più figa che esista». E magari ascoltare anche qualche sua ‘incursione’ in dialetto ternano.