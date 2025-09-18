La cattedrale di Terni, sabato 20 settembre alle 17.30, ospiterà la solenne celebrazione per l’ordinazione presbiterale di fra Emanuele Maria Antinori, frate minore conventuale della provincia italiana di San Francesco di Assisi. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo monsignor Francesco Antonio Soddu che imporrà le mani e pronuncerà la preghiera consacratoria. Il giorno successivo, domenica 21 alle 11, fra Emanuele presiederà la sua prima celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Nostra Signora di Fatima a Gabelletta, la comunità in cui è cresciuto.

Originario di Terni, fra Emanuele a 48 anni ha alle spalle una vita intensa e una scelta di fede radicale. Prima di intraprendere il cammino religioso ha infatti prestato servizio per circa vent’anni nella Guardia di finanza, prima a Roma e successivamente nel reparto baschi verdi del Gruppo di Perugia. Una carriera avviata e stabile, che però non gli ha impedito di interrogarsi sul senso più profondo della sua esistenza. La sua vocazione è maturata dopo un pellegrinaggio a Međugorje e l’incontro con i frati conventuali, fino alla decisione di lasciare la divisa per seguire Cristo. Nel 2023, ad Urbino, fra Emanuele aveva ricevuto l’ordinazione diaconale, una tappa fondamentale del suo percorso.

«La mia vocazione alla vita religiosa nasce più di un decennio fa – ci ha raccontato fra Emanuele Maria Antinori – dopo alcune esperienze di fede come le missioni francescane di strada ed anche attraverso vari pellegrinaggi come Lourdes e Medjugorie. Per quasi 19 anni sono stato in servizio presso il corpo della Guardia di Finanza in varie regioni e svolgendo diversi compiti che mi hanno portato a contatto con le realtà che costituiscono il nostro tessuto sociale. Grato per il tempo svolto al servizio dei cittadini per mezzo del Corpo, ora il Signore mi ha chiamato ad un più intenso rapporto con Lui ed in una diversa modalità di servizio che mi vede impegnato con le realtà giovanili, i fragili ed i poveri, attraverso la famiglia dei frati francescani e, con la grazia di Dio, nella vita sacerdotale». Con l’ordinazione di sabato, fra Emanuele entra ora pienamente nel ministero sacerdotale, pronto a mettere la sua esperienza umana e spirituale al servizio della Chiesa e della comunità.