Terni: dalla vittoria ad Italia’s Got Talent al Tic, Francesca Cesarini emoziona la platea

Venerdì mattina è partita la seconda edizione di Terni influencer & creator Festival, in programma in città fino a domenica 14 aprile. Tra gli appuntamenti della prima giornata si è svolto ‘Dremers’: Francesca Cesarini, 16enne di Magione, vincitrice dei campionati mondiali di para pole dance e di Italia’s Got Talent, ha dialogato con Marco Andriano, giovane creator torinese. Si tratta di due persone con disabilità, ma sono prima tanto altro. Determinata, solare e atleta lei, autoironico, divulgatore, viaggiatore lui, utilizzano entrambi i social per portare un sorriso e testimonianze di vita.