Influencer festival a Terni: si parte. «Attese grandi novità»

di Fra.Tor.

Tre giornate, 75 eventi e oltre 130 ospiti. Sono i primi numeri della seconda edizione del Tic Festival in programma nel centro storico di Terni da venerdì 12 a domenica 14 aprile. Tre giorni – tra Biblioteca comunale, PalaSì e cinema Politeama – di eventi, di cultura, di forti messaggi circa le principali sfide del nostro tempo, veicolate dalle riflessioni dei creator/influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause, quali l’inclusività e la sostenibilità, l’empowerment femminile, la lotta contro ogni forma di odio, violenza e discriminazione o momenti di advocacy per la rivoluzione dello psicologo di base.

VIDEO

L’intervista a Simone Scoppetta

I nomi

Tantissimi i nomi che interverranno in questa tre giorni di eventi, come Valerio Lundini, Pierpaolo Spollon, l’astronauta Luca Parmitano (in collegamento da remoto da Houston), Elena di Cioccio, Francesco Taverna (@loSonoChico), Giovanni Muciaccia, Giovanna Sannino (Carmela di Mare Fuori), Cecilia Sala, Andrea Lorenzon (@CartoniMorti), Chef Hiro, Alessandro Beloli (content creator di Geopop), Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Davide Grasselli (@Grax), Danilo Petrucci, Lorenzo Barone, Gianluca Torre e Ida di Filippo (Casa a prima vista), Samara Tramontana, Davide Avolio, i creatori di FantaSanremo, Chiara Galeazzi, Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici (Eugenio in via di Gioia), lo chef Daniele Rossi, i creator del progetto Ugolize, Giacomo Bevilacqua (@aPandaPiace), Davide Nanni, Alberto Matano, le scienziate di Generazione Stem, Marco Andriano, Mark Kostabi, il professor Alberto Grandi, Davide Autelitano (Ministri), Roberto Dell’Era (Afterhours), Michele Mezzanotte e tantissimi altri.

Le novità

Tra le novità di questa seconda edizione, la presenza dei Tic Awards. Frutto della partnership con l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, è un progetto questo che vede gli studenti degli istituti superiori di Terni decidere chi, tra una selezione di quei creator/influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause, riceverà un riconoscimento per la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione su tematiche socio culturali dirimenti per il nostro tempo. Altra novità di quest’anno sarà la presenza di un palco in piazza Europa per concerti e talk, immerso all’interno di un villaggio street food and beverage frutto della partnership con Vitamina C, player nell’organizzazione di eventi street food in Italia, e con Birra Warsteiner, main sponsor dell’evento.