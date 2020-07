Terni, dall’incubo covid al sogno realizzato

di S.F.

La positività di fine febbraio, il lungo isolamento senza poter salutare i propri cari e la speranza di vedere al più presto i due tamponi negativi, come avvenuto ad inizio aprile. L’ostacolo covid-19 per lui è proseguito per oltre un mese ma ciò non gli ha impedito di raggiungere il suo obiettivo: sogno realizzato venerdì mattina per Gabriele, il ‘paziente 1’ del Ternano, protagonista in città nella Cerimonia di giuramento dell’87° corso allievi – si è svolto alle scuole centrali antincendi di Capannelle – Vigili del fuoco.

3 APRILE 2020, FINISCE L’INCUBO COVID-19 PER LUI

Lo attende il Friuli-Venezia Giulia

Una storia di resistenza, volontà e determinazione culminata con l’evento di venerdì mattina in via Proietti Divi. A causa delle misure anti coronavirus il giuramento è avvenuto a distanza in modalità sincrona attraverso collegamenti audio-video dalle varie sedi regionali: per lui, dopo dieci anni di attività da discontinuo, è arrivato il momento tanto atteso. E ora ad attenderlo – fa parte del gruppo cinofilo – c’è il lavoro ad Udine, in Friuli-Venezia Giulia, dove prenderà servizio.

A FINE FEBBRAIO LA POSITIVITÀ